Como foi encontrado o local para a construção da Matriz de Santo Antônio em Adamantina

A CICMA procedeu a venda de todos os lotes do quarteirão onde estava a 1ª Capela do município.

A atitude da Companhia deixou os moradores preocupados, pois todos achavam que neste local seria construída a Igreja Matriz.

Francisco Dario Toffoli recebeu da Companhia uma carta que trazia uma importante notícia, para que ele escolhesse uma nova área onde seria construída a nova igreja, que deveria ser próximo ao espigão, onde ainda existia mata para ser derrubada.

O Sr. Toffoli entrou em contato com seus amigos, marcaram um encontro num local determinado que seria na Avenida Principal, bem próximo à antiga Prefeitura Municipal.

Subiram pela Avenida Santo Antônio, ainda tomada de matagal, fazendo uso de um facão para abrir uma picada, até que o Sr. Francisco que seguia na frente, parou em um local e disse a todos “será aqui”.

Senhor Francisco aguardou a chegada dos amigos, se reuniram, e todos concordaram com o local escolhido.

Havia ali uns pés de coqueiro, e com o facão foi entalhado uma cruz, neste momento foi dita a seguinte frase “Com este sinal vencerás”, encerrando assim a missão.

Sr. Francisco agradeceu aos amigos que o acompanharam: Armando Perroni-ferreiro, Mathias Fiorillo-dono de bar, José Venâncio-motorista de praça, Nicolau Quinto-comerciante e era quem batia o sino, José Pereira-comerciante, João Batista Romanini-comerciante, José Dias Bravo-dono de um hotel e Guerino Foratto-comerciante.

Este fato ocorreu durante o ano de 1945.

Texto adaptado, escrito por Francisco Dario Toffoli em 03 de março de 1997.

Colaboração João Carlos Rodrigues

Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II

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