GRUPO RICCI: engenharia, terraplanagem e material para sua obra

O Grupo Ricci reúne tradição, qualidade e experiência para atender quem vai construir ou reformar em Adamantina e região. O Depósito Adamantina, presente há décadas no comércio da Cidade Joia, oferece desde o material bruto da construção até itens de acabamento, sendo referência pela confiança e pelo atendimento diferenciado.

Já a Construtora Ricci conta com estrutura completa em engenharia, terraplanagem e execução de obras de todos os portes, dispondo de máquinas, caminhões e profissionais especializados. A empresa possui ainda jazida própria e legalizada para extração de terra vermelha, sendo a única de Adamantina com essa autorização, garantindo fornecimento para diversos tipos de obras.

Outro grande diferencial está nos serviços de engenharia, realizados pelo engenheiro André Ricardo Ricci Júnior, responsável por importantes projetos em Adamantina e região. O grupo também oferece parceria para financiamento de construção junto a representante da CAIXA, facilitando a realização de obras residenciais e comerciais.

Com amplo suporte e uma equipe sempre pronta para atender, o Grupo Ricci convida você para conhecer seus produtos e serviços, solicitar um orçamento e comprovar as vantagens de ser mais um cliente e amigo.

Avenida Rio Branco, 1.381 em Adamantina. Telefone: (18) 3521-5222.

Os empresários André, Adão, Aguinaldo e Júnior Ricci agradecem a preferência.

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