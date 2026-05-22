LAU PNEUS: o maior e mais completo centro automotivo de Adamantina

A LAU Pneus é um dos maiores e mais completos centros automotivos de Adamantina, oferecendo qualidade, tradição e uma estrutura moderna para atender clientes de toda a região.

Localizada na avenida Marechal Castelo Branco, 418, a empresa passou recentemente por reformas e melhorias em sua estrutura, proporcionando mais conforto, organização e eficiência na prestação de serviços automotivos.

Além do atendimento especializado, a nova fachada moderna tem chamado a atenção de quem passa pelo local.

Com tradição no setor automotivo, a LAU Pneus oferece serviços voltados à manutenção e cuidados com veículos, buscando unir tecnologia, confiança e atendimento de qualidade para os clientes de Adamantina e cidades vizinhas.

A empresa destaca que os investimentos realizados têm como objetivo garantir ainda mais comodidade, agilidade e segurança para quem procura serviços automotivos completos em um só lugar. Telefone: (18) 3521-5404.

.