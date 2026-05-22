Pelo segundo ano consecutivo, Escola Fleurides alcança certificação Ouro nas metas do Saresp

A Escola Estadual Fleurides Cavalini Menechino, de Adamantina, alcançou pelo segundo ano consecutivo a certificação Ouro nas metas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), consolidando uma trajetória de crescimento nos indicadores educacionais e reafirmando sua posição entre as unidades de destaque da rede estadual.

O reconhecimento, referente ao desempenho de 2025, foi entregue na última semana durante o Encontro de Líderes de Aprendizagem, realizado em Santos. A diretora da escola adamantinense, Tatiani Qualho Ayachi, recebeu a premiação das mãos do secretário estadual da Educação, Renato Feder.

Além da certificação Ouro, a escola também recebeu o reconhecimento como Destaque Super BI 2025, resultado que, segundo a direção, reflete o trabalho contínuo desenvolvido pela equipe escolar e o avanço consistente dos estudantes nos indicadores de aprendizagem.

De acordo com Tatiani, a Escola Fleurides foi a única unidade do Programa de Ensino Integral (PEI) vinculada à Unidade Regional de Ensino de Adamantina a conquistar a certificação Ouro em dois anos consecutivos — 2024 e 2025 — mantendo evolução entre os ciclos avaliativos.

Os números reforçam esse desempenho. A nota da escola apresentou crescimento de 51% em relação ao resultado anterior, passando de 4,1 para 6,1, avanço considerado expressivo dentro dos critérios adotados pelo sistema estadual de avaliação.

Indicadores que orientam a qualidade da educação

Aplicado em larga escala na rede pública paulista, o Saresp é uma ferramenta utilizada para medir o rendimento escolar e apoiar a formulação de políticas públicas educacionais.

A avaliação é realizada nas escolas estaduais e também pode ser aplicada, mediante adesão, em redes municipais e instituições particulares.

Entre seus principais objetivos estão:

diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes;

orientar melhorias nas práticas pedagógicas;

subsidiar a formação continuada dos professores;

apoiar o planejamento das unidades escolares;

direcionar ações de recuperação e aprofundamento do ensino.

Além disso, os resultados do Saresp permitem comparações com indicadores nacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e também compõem métricas de qualidade previstas para a educação pública paulista.

Mais do que uma prova aplicada aos estudantes, o sistema funciona como instrumento de acompanhamento da aprendizagem e gestão educacional, permitindo identificar avanços, reconhecer desafios e orientar intervenções pedagógicas com base em evidências.

São Paulo registra avanços históricos nos indicadores educacionais

Os resultados estaduais divulgados em 2025 apontaram avanços importantes na rede pública paulista. Segundo os dados apresentados pelo Governo do Estado, São Paulo registrou o melhor desempenho histórico em matemática no Ensino Fundamental, com crescimento observado no 2º, 5º e 9º anos.

Também foi identificado aumento geral de 16,5% nos anos finais em todas as disciplinas avaliadas, acompanhado por redução das desigualdades entre diferentes regiões do Estado.

Entre os fatores associados ao desempenho estão ações voltadas à recuperação da aprendizagem, ampliação da frequência escolar, fortalecimento da formação docente, incorporação de tecnologias educacionais e programas estaduais voltados ao Ensino Fundamental e Médio.

Nesse cenário, o resultado obtido pela Escola Fleurides coloca a unidade de Adamantina entre os destaques regionais e reforça o papel do trabalho pedagógico contínuo na construção de melhores indicadores educacionais.

Por SIga Mais – Foto: Cedida

.