Prefeitura de Adamantina inicia ação preventiva na Estância Dorigo após riscos provocados por temporal

A Prefeitura de Adamantina começou os trabalhos de supressão emergencial preventiva de árvores da espécie guapuruvu (Schizolobium parahyba) no bairro Estância Dorigo. A ação envolve equipes da Defesa Civil e das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e Obras e Serviços.

A operação foi definida após avaliações técnicas apontarem riscos estruturais em alguns exemplares arbóreos, situação agravada pelas fortes chuvas e ventos registrados no município no último dia 16. Segundo o levantamento, o temporal atingiu ventos próximos de 100 km/h e acumulado de cerca de 90 milímetros de chuva, aumentando significativamente o risco de queda das árvores.

Máquinas, caminhões e servidores municipais já atuam no local. Como o volume de galhos, troncos e materiais é grande, a limpeza completa da área deve levar aproximadamente 10 dias, podendo variar conforme as condições climáticas.

De acordo com a Administração Municipal, a intervenção será realizada de forma pontual e controlada, atingindo apenas os indivíduos arbóreos que apresentam risco concreto à população e às estruturas próximas.

A Prefeitura reforça que a ação possui caráter preventivo e busca evitar acidentes, preservar a segurança da população e proteger bens públicos e particulares diante dos impactos causados pelos eventos climáticos extremos registrados recentemente.

Segundo a administração municipal, todas as medidas seguem critérios técnicos, ambientais e legais, priorizando a prevenção e a redução de riscos sem deixar de lado a preservação ambiental da área.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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