Adamantina está em região de perigo no sábado (23) conforme nova classificação divulgada pela Defesa Civil do Estado

No final da tarde desta quinta-feira (21), a Casa Militar – Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu novo boletim meteorológico com a previsão para todo o estado de São Paulo.

Previsão do tempo para sábado (23)

A previsão aponta que no sábado (23) haverá a passagem de um sistema de baixa pressão pela costa do estado de São Paulo que deve aumentar o potencial para chuvas fortes em diversas regiões paulistas.

O sistema favorecerá a formação de áreas de instabilidade mais organizadas, capazes de provocar acumulados elevados de precipitação ao longo do dia. Os maiores volumes de chuva, com acumulados entre 50 e 80 mm, são esperados principalmente nas regionais que fazem divisa com o Paraná, além das áreas da Grande São Paulo.

As regiões do estado classificado como área de perigo são: Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba, Araraquara, Campinas, entre outros.

Ainda no período noturno de sábado (23), as instabilidades começam a perder força e se afastar gradualmente do estado, porém ainda há condição para garoa e chuva fraca entre a noite e a madrugada. As rajadas de vento podem variar entre 60 e 70 km/h nos momentos de maior intensidade da chuva.

Previsão do tempo para domingo (24)

Para domingo (24), a previsão aponta que Adamantina estará classificada em uma região de alerta assim como boa parte do estado.

A circulação dos ventos seguirá favorecendo o transporte de umidade do oceano em direção ao continente, mantendo o tempo instável ao longo do dia. Esse cenário ainda contribui para a formação de áreas de chuva, principalmente entre o litoral, a faixa leste e o centro do estado.

Em alguns momentos, as precipitações ainda podem ocorrer em forma de pancadas, especialmente entre a madrugada e o período da manhã, devido à circulação marítima.

Confira as orientações da Defesa Civil Estadual

* Evite permanecer sob árvores durante rajadas de vento;

* Não estacione veículos próximos a árvores, postes ou estruturas metálicas frágeis;

* Durante temporais, procure abrigo em locais seguros;

* Nunca enfrente áreas alagadas;

* Em caso de ventos fortes, mantenha portas e janelas bem fechadas;

* Com a queda das temperaturas, redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade;

* Animais domésticos também devem ser protegidos do frio intenso;

* Em caso de uso de aquecedores, mantenha a ventilação do ambiente para evitar acidentes.

A Defesa Civil do Estado reforça que a população pode receber alertas gratuitos diretamente no celular enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199.

Em situações de emergência, os telefones disponíveis são:

* Corpo de Bombeiros: 193

* Polícia Militar: 190

A Defesa Civil monitora as condições meteorológicas em tempo real e mantém equipes de prontidão em todo o Estado.

Natacha Dominato

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