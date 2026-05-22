Alunos da Escola Municipal Teruyo Kikuta visitam Prefeitura e Câmara Municipal de Adamantina durante atividade sobre os Três Poderes

A Prefeitura de Adamantina recebeu, na tarde desta quinta-feira, 21 de maio, a visita dos alunos do 4º ano da Escola Municipal Teruyo Kikuta, dentro das atividades pedagógicas desenvolvidas nas aulas de Geografia sobre os Três Poderes.

Os estudantes, com idades entre 8 e 9 anos, foram recebidos pelo prefeito José Carlos Martins Tiveron e pela vice-prefeita Lúcia Haga no gabinete municipal, onde participaram de um momento de diálogo, aprendizado e integração com o Poder Público.

Durante a visita, os alunos conheceram o gabinete do prefeito, a sala de reuniões e puderam tirar dúvidas sobre o funcionamento da Prefeitura, o trabalho desenvolvido pelo Poder Executivo, a atuação dos servidores públicos e a importância dos serviços públicos para a população.

Curiosos e participativos, os estudantes fizeram diversas perguntas sobre o dia a dia da administração municipal, o funcionamento da cidade e as responsabilidades do prefeito e da vice-prefeita na gestão pública.

Além da visita à Prefeitura, os alunos também conheceram a Câmara Municipal de Adamantina, onde tiveram a oportunidade de entender melhor o papel do Poder Legislativo, a função dos vereadores e a importância das leis e decisões que impactam diretamente a vida da comunidade.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou a importância da atividade para aproximar as crianças do funcionamento do poder público e incentivar a formação cidadã desde a infância.

“É muito importante que as crianças tenham essa oportunidade de conhecer de perto como funciona a Prefeitura, a Câmara Municipal e os serviços públicos. Esse contato ajuda no aprendizado, desperta o interesse pela cidadania e faz com que os alunos compreendam a importância da participação da população na construção de uma cidade melhor. Receber os estudantes aqui é sempre motivo de alegria e também uma forma de investir na formação das futuras gerações”, destacou o prefeito.

A atividade proporcionou aos estudantes uma experiência prática de aprendizado, aproximando as crianças das instituições públicas e fortalecendo a formação cidadã desde os primeiros anos escolares.

A Administração Municipal destacou a importância de iniciativas educacionais que incentivem o conhecimento sobre cidadania, democracia e funcionamento dos poderes públicos, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, participativos e comprometidos com a sociedade.–

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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