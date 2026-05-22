Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno é marcado com encontro importante em Adamantina

O Auditório da Santa Casa de Adamantina recebeu, na tarde desta quinta-feira, 21 de maio, um encontro em comemoração ao Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, promovido pelo Projeto Voluntário GAMI — Grupo de Apoio Materno Infantil de Adamantina.

A iniciativa contou com apoio da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, da Santa Casa de Adamantina, da maternidade da instituição e do Centro Universitário de Adamantina (FAI).

O evento foi voltado a gestantes, puérperas, profissionais das áreas da Saúde e Educação, acadêmicos e demais interessados no tema.

Participaram do encontro a presidente do GAMI, Fabiana Freire Marin Pacheco, a vice-prefeita de Adamantina, Lúcia Haga, a secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Santa Casa, FAI, alunos e convidados.

A programação contou com palestras e orientações sobre a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, além da participação das especialistas Dra. Rose Chiaradia, dentista odontopediatra, e da enfermeira obstetra Eleny Rosa Guimarães Gonçalves, que abordaram temas relacionados à amamentação, acolhimento e cuidados materno-infantis.

O encontro também teve momentos de conversa sobre amamentação, visita à maternidade para gestantes, orientações, troca de experiências e sorteio de brindes.

Durante o evento, Lívia Minatel, enfermeira especialista em Aleitamento Materno, anunciou o tema mundial do Agosto Dourado 2026:

“Fortalecer o aleitamento começa por reconhecer o que já funciona — e transformar evidências em políticas, práticas e apoio contínuo.”

A fala destacou a importância de ampliar ações permanentes de incentivo, acolhimento e proteção à amamentação, fortalecendo as políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil.

O evento contou ainda com parceria do programa de extensão do curso de Nutrição, alunos do curso de Publicidade da FAI e colaboradores.

Segundo os organizadores, o encontro buscou ampliar a conscientização, fortalecer a rede de apoio às famílias e incentivar ações de promoção e proteção ao aleitamento materno.

A presidente do GAMI, Fabiana Freire Marin Pacheco, destacou a importância do encontro como espaço de acolhimento, orientação e fortalecimento das famílias.

A vice-prefeita Lúcia Haga também ressaltou a relevância do aleitamento materno como um dos principais cuidados para o desenvolvimento saudável das crianças e fortalecimento dos vínculos familiares.

“O aleitamento materno é um gesto de amor, proteção e cuidado. Além de todos os benefícios para a saúde do bebê, a amamentação fortalece o vínculo entre mãe e filho e representa um importante investimento na saúde e no futuro das nossas crianças. Por isso, momentos de orientação, acolhimento e conscientização como este são fundamentais”, destacou.

O Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os seis meses de vida e sua continuidade até os dois anos ou mais, associada à alimentação complementar adequada.

A data faz referência a 21 de maio de 1981, quando a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a recomendação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, orientando os países membros a internalizarem essas regras em seus territórios como forma de fortalecer a proteção, promoção e incentivo ao aleitamento materno.

A iniciativa reforça a importância das políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil e à proteção da primeira infância.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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