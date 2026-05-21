Programação especial da Semana Nacional de Museus termina com música, homenagens e valorização da história de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, encerrou nesta quarta-feira (20) a programação especial da Semana Nacional de Museus 2026 no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, encerrou nesta quarta-feira (20) a programação especial da Semana Nacional de Museus 2026 no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi.

A noite foi marcada por emoção, cultura, música e valorização da memória do município, contando com apresentação especial da Banda de Sopros do Projeto Guri e homenagem ao ex-jogador adamantinense Orlando Rodrigues Daniel, o “Kakinha”.

Participaram do evento o prefeito José Carlos Martins Tiveron, a secretária municipal de Cultura e Turismo Ana Queila Macedo da Silva Zanardo, a chefe do Museu e Projetos Culturais Gislaine Targa Simoncelli, além de vereadores e representantes da comunidade.

A Banda de Sopros do Projeto Guri, formada atualmente por 20 alunos das práticas de madeiras, metais e percussão, regida pelo educador e professor Eduardo José da Silva, emocionou o público presente com uma apresentação marcada pela musicalidade, técnica e integração coletiva.

Durante a programação, a Câmara Municipal realizou sessão solene para entrega de Moção de Congratulações e Aplausos ao ex-jogador Kakinha, homenagem proposta pelo vereador Hélio José dos Santos. O vereador Aguinaldo Pires Galvão também participou da entrega.

O evento destacou ainda a contribuição de Kakinha para a preservação da memória esportiva de Adamantina. Neste ano, o ex-jogador lançou o livro “Geração Dourada do Futebol Adamantinense”, resultado de seis anos de pesquisa sobre a história do futebol local entre 1950 e 2013.



A obra reúne fotografias, registros históricos e estatísticas do esporte no município e passou a integrar o acervo do Museu Setsu Onishi, compondo uma ala dedicada ao futebol e outras modalidades esportivas que marcaram a história da cidade.

Natural de Iubatinga, distrito de Caiabu (SP), Kakinha mudou-se para Adamantina em 1971 e construiu trajetória no futebol regional, atuando em equipes como Guarani Futebol Clube de Adamantina, Fernandópolis Futebol Clube e Clube Atlético Votuporanguense.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron ressaltou a importância da Semana Nacional de Museus como instrumento de preservação da memória e fortalecimento da identidade cultural da população.

“A cultura e a história precisam ser preservadas e valorizadas constantemente. O Museu Setsu Onishi exerce um papel muito importante nesse trabalho, guardando documentos, fotografias e registros que contam a trajetória de Adamantina e ajudam as novas gerações a conhecerem nossas origens. A Semana Nacional de Museus fortalece esse vínculo da população com a própria história e amplia o acesso ao conhecimento, à cultura e à memória do município”, destacou.

O encerramento da programação contou com a oficina “Do Arquivo Histórico ao Museu”, ministrada pelos professores Izabel Castanha Gil e Tiago Rafael.

A Prefeitura de Adamantina destaca que a Semana Nacional de Museus reforça a importância da preservação da memória, da valorização da cultura local e do fortalecimento dos espaços culturais como instrumentos de educação, conhecimento e identidade histórica.

O Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi permanece aberto para visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Escolas e entidades também podem agendar visitas pelo telefone (18) 99146-9012.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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