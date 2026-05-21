Com 298 notificações de dengue, Adamantina entra em estado de atenção

Com base nos dados da Vigilância Epidemiológica, referente a Dengue, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, faz uma alerta a respeito do panorama da doença na cidade. O município de Adamantina está em estado de atenção quanto à classificação epidemiológica geral. Com base nos dados da Vigilância Epidemiológica, referente a Dengue, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, faz uma alerta a respeito do panorama da doença na cidade. O município de Adamantina está em estado de atenção quanto à classificação epidemiológica geral. No total, foram registradas 298 notificações de suspeita de dengue. Destes, 15 casos foram confirmados para doença, o que resulta em uma taxa de positividade geral de 5,03% no município. O monitoramento local revela realidades distintas entre as áreas das Unidades Básicas de Saúde que prestam atendimento à população:

Zonas Críticas

Duas unidades de saúde acendem o sinal vermelho no município devido ao alto índice de confirmações. A UBS Mário Covas concentra o maior volume de notificações sendo 81 no total e tem o maior número de casos confirmados, 7, o que indica a maior taxa de positividade da cidade: 8,6%. Logo em seguida, a UBS Jardim Adamantina também está classificada como crítica. Ao todo, são 31 notificações, 2 casos confirmados e uma taxa de positividade de 6,5%.





Zonas de Atenção

Com um caso positivo confirmado em cada uma até o momento, as quatro unidades básicas de saúde Cecap, Jardim Brasil, Dorigo e Cicma estão classificadas em zonas de atenção, com as taxas de positividade variando entre 4% e quase 6%. Zonas Sob Controle (Adequado)

Em uma situação classificada como adequada, está a UBS da Nove de Julho, que apesar de ter um número expressivo de notificações que somam 67, há 2 casos, mantendo sua taxa em 3%. A UBS da Vila Jardim registrou 34 notificações, porém a região não conta com nenhum caso confirmado. A Prefeitura de Adamantina reforça que diante dos dias chuvosos, é fundamental redobrar a atenção com água parada, pois ela é o ambiente propício para que o mosquito Aedes Aegypti se desenvolva.

Confira o checklist de prevenção



• Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.

• Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.

• Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.

• Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.

• Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.

• Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.



Fique Atento aos Sintomas Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.





Sintomas comuns da dengue

• Febre alta e repentina (acima de 38°C).

• Dor forte no corpo e nas articulações

• Dor atrás dos olhos

• Manchas vermelhas pelo corpo

• Mal-estar e falta de apetite



Vacinação

A vacinação contra a dengue foi ampliada. A partir de agora, podem tomar o imunizante trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados; população de 59 anos de idade, mediante demanda espontânea nas unidades básicas de saúde.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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