Deputada Federal Adriana Ventura cumpre agenda organizada pela ADNAP na Nova Alta Paulista

Com mais de R$ 8 milhões em recursos indicados para municípios da região, muitos deles já liberados e em execução, a deputada federal Adriana Ventura cumprirá uma agenda de três dias na Nova Alta Paulista entre os dias 21 e 23 de maio, em programação organizada pela ADNAP – Associação Direita da Nova Alta Paulista.

A agenda terá início na quinta-feira (21), com encontro entre a parlamentar e lideranças regionais em Adamantina.

Na sexta-feira (22), a deputada visita a Fundação Shunji Nishimura, em Pompéia. Em seguida, participa de compromissos institucionais na Câmara Municipal de Dracena e na Câmara Municipal de Junqueirópolis.

Encerrando a programação, no sábado (23), Adriana Ventura participa do ADNAP TALKS, evento promovido pela ADNAP que acontece a partir das 9h30, no Anfiteatro Fernando Paloni, em Adamantina.

Com formato inovador, participativo e aberto ao diálogo, o encontro reunirá lideranças políticas, representantes da sociedade civil e a comunidade para debater temas ligados à política, gestão pública, desenvolvimento regional e aos desafios da Nova Alta Paulista, fortalecendo a aproximação entre a população e seus representantes.

Por Assessoria

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