Prefeitura de Adamantina realizará supressão preventiva de árvores no bairro Estância Dorigo

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Defesa Civil e dos setores técnicos competentes, informa que será realizada uma operação de supressão emergencial preventiva de indivíduos arbóreos da espécie guapuruvu (Schizolobium parahyba), localizados no bairro Estância Dorigo.

A medida decorre do acompanhamento técnico contínuo das condições fitossanitárias e estruturais desses exemplares, aliado à intensificação do cenário de risco após o evento climático severo registrado no último dia 16, quando foram observados ventos aproximados de 100 km/h e precipitação acumulada próxima de 90 milímetros. As condições climáticas extremas elevaram significativamente a possibilidade de falha estrutural e queda das árvores.

Após tratativas com os órgãos competentes, a Administração Municipal definiu pela realização de intervenção pontual, restrita e proporcional ao risco identificado, limitada exclusivamente aos indivíduos arbóreos que apresentam potencial concreto de dano, especialmente em razão das características ambientais e das restrições de manejo existentes na área.

O Poder Público está finalizando o planejamento operacional e a estratégia técnica da ação, que será executada nos próximos dias, em conformidade com as normativas ambientais vigentes. A Prefeitura mantém contato e alinhamento com a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para autorização das intervenções pontuais necessárias, visando eliminar riscos à população sem comprometer a preservação ambiental, considerando que o local possui nascente e demanda manejo ambiental controlado.

A ação possui caráter estritamente preventivo e tem como objetivo preservar a segurança da população, proteger a infraestrutura urbana e evitar danos a bens públicos e particulares. Os serviços serão executados em conformidade com os critérios técnicos, ambientais e legais vigentes.

A Prefeitura de Adamantina reforça que todas as medidas adotadas seguem orientação técnica especializada e visam garantir a segurança coletiva, priorizando a prevenção e a mitigação de riscos decorrentes de eventos climáticos extremos.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA