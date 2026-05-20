Polícia Militar apreende menor traficando drogas em Adamantina

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (19), no Jardim Brasil, em Adamantina.
Segundo a Polícia Militar, equipes da 2ª Companhia receberam diversas denúncias apontando que o menor estaria comercializando entorpecentes em um imóvel localizado na Rua Ceará. As informações também indicavam que uma mulher iria até o local para comprar drogas.
Durante monitoramento realizado pelas equipes, os policiais viram quando a mulher entrou na residência e saiu pouco tempo depois. Na abordagem, os policiais localizaram com ela uma pequena porção de maconha. A usuária informou que havia comprado a droga do adolescente.
Questionado pelos policiais, o menor confessou a prática do tráfico e indicou onde escondia parte dos entorpecentes, enterrados em uma área com vegetação próxima ao imóvel. No local, os policiais encontraram meio tijolo de maconha.
Ainda durante as buscas no terreno da residência, uma policial militar localizou 14 porções de crack embaladas e prontas para venda, escondidas próximo a um pé de bananeira.
Dentro do quarto utilizado pelo adolescente também foram encontrados R$ 138 em dinheiro.
A Polícia Militar acionou equipes do Canil para auxiliar nas buscas, mas nenhum outro material relacionado ao tráfico foi localizado.
O adolescente foi apreendido e encaminhado ao Plantão Policial de Adamantina, junto com a mãe e a usuária abordada. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça e foi encaminhado para a Fundação CASA, em Irapuru.
Já a mulher que estava com a porção de maconha foi ouvida e liberada após o término da ocorrência. (Por: Redação)