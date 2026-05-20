Fundo Social de Solidariedade de Adamantina realiza repasse de doações da Campanha do Agasalho 2026 para associações de moradores

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina realizou o repasse de aproximadamente 12 mil peças arrecadadas durante a Campanha do Agasalho 2026 para associações de moradores do município. Entre os itens distribuídos estão roupas, cobertores, calçados, blusas, calças e agasalhos em boas condições, destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A entrega aconteceu na sede do Fundo Social e contou com a participação da presidente do Fundo Social, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, da vice-prefeita Lúcia Haga, da coordenadora do departamento, Camila Camargo, além de representantes de 12 associações de moradores responsáveis pela distribuição das peças às famílias atendidas em diferentes regiões da cidade.

A Campanha do Agasalho 2026 tem como objetivo arrecadar roupas de inverno, cobertores e calçados para auxiliar pessoas que enfrentam dificuldades durante o período de baixas temperaturas.

Como parte da mobilização, foi realizado o Dia D da campanha, no dia 26 de abril, com a participação de 48 atiradores do Tiro de Guerra, equipes do Fundo Social e voluntários, que percorreram diversos bairros do município arrecadando doações diretamente com a população.

O Fundo Social reforça que moradores que necessitam de roupas, cobertores e calçados e não estejam vinculados às associações de bairro podem procurar diretamente o órgão, localizado na Rua Armando Sales de Oliveira, nº 51.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (18) 3522-1472.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a solidariedade, o cuidado social e a promoção da dignidade humana, fortalecendo ações de apoio às famílias que mais necessitam de auxílio no município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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