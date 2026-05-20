Semana Nacional de Museus segue com programação especial e participação da comunidade no Museu Setsu Onishi

A programação da Semana Nacional de Museus 2026 continua movimentando o Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi, em Adamantina, com atividades culturais, oficinas e visitas especiais que têm atraído diferentes públicos ao espaço.

Um dos destaques desta terça-feira foi a realização da Oficina de Bordado em Fotografias, promovida no Arquivo Histórico Setsu Onishi. A atividade contou com a participação de mulheres atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que demonstraram criatividade, habilidade e sensibilidade em trabalhos ricos em detalhes, deixando o ambiente ainda mais inspirador e acolhedor.

Promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a programação segue até esta quarta-feira, 20 de maio, com diversas atividades gratuitas abertas à população.

A iniciativa integra a Semana Nacional de Museus, realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), com o objetivo de valorizar os espaços culturais, incentivar a preservação da memória e aproximar a comunidade da história e da identidade cultural local.

Desde segunda-feira, o público vem participando de oficinas, visitas guiadas, exposições, homenagens, encontros culturais e debates voltados à valorização da história de Adamantina e da região.

Programação – Quarta-feira (20 de maio)

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu

19h — Cerimônia Especial com entrega de Moção de Congratulações ao ex-jogador Kakinha e apresentação da Orquestra de Sopros do Projeto Guri

20h — Oficina “Do Arquivo Histórico ao Museu Setsu Onishi”

20 vagas | Certificado de participação

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Além da programação especial, o Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi permanece aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Escolas, entidades públicas e privadas também podem agendar visitas pelo telefone (18) 99146-9012.

A Prefeitura de Adamantina reforça que a Semana Nacional de Museus fortalece o papel dos espaços culturais na preservação da história, promoção do conhecimento e valorização da identidade cultural da população.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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