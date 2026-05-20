Alunos da Escola Estadual Helen Keller realizam visita pedagógica ao Sicoob Nosso

A aula prática faz parte das atividades da disciplina eletiva que trabalha os fundamentos da matemática com estudantes dos 6⁰ e 7⁰ anos

Na manhã desta segunda-feira, dia 18, os estudantes dos 6º e 7º anos da Escola Estadual Helen Keller trocaram a sala de aula pela agência do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) Nosso de Adamantina. A visita pedagógica integra as atividades da disciplina eletiva “Operação Compra Certa – Supermercado SuperKeller”, que usa situações do dia a dia para ensinar fundamentos da matemática.

Durante a atividade, os estudantes conheceram de perto como funciona uma instituição financeira cooperativa. A equipe do Sicoob Nosso explicou conceitos básicos de conta, poupança, juros e planejamento, além de dar dicas práticas sobre como lidar com dinheiro e organizar as finanças pessoais. O Sicoob desenvolve vários projetos voltados à educação financeira e abriu espaço para tirar dúvidas dos alunos.

Só a orientação das professoras Ana Carolina Alencar e Magali Bernardineli Tavone, a disciplina eletiva “Operação Compra Certa” trabalha conteúdos como números decimais, as quatro operações fundamentais e porcentagem de forma aplicada. O ponto alto da disciplina é a criação do mercado “SuperKeller” dentro da escola. Nele, os alunos simulam compras, calculam troco, comparam preços e administram um orçamento, entendendo na prática a matemática por trás da gestão de recursos.

A proposta é mostrar que a matemática está no cotidiano e que educação financeira começa cedo. A parceria com o Sicoob Nosso reforça essa ideia, conectando o conteúdo da sala com a vida real e preparando os estudantes para decisões mais conscientes no futuro.

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