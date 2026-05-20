Fatec Adamantina prepara projeto de implantação do curso gratuito de pós-graduação em Logística no Agro

Durante a exibição do programa Entrevista da semana na manhã de segunda-feira (11) o assistente técnico administrativo Daniel Torres de Albuquerque revelou detalhes na TV Folha Regional sobre o encaminhamento do projeto da Fatec Adamantina para a implantação do curso gratuito de pós-graduação com especialização em Gestão e Logística no Agronegócio).

“Estamos muito próximos de concretizar essa conquista. E qual é o objetivo desse curso? Formar especialistas que sejam capazes de integrar conhecimentos de gestão, logística, operações, tecnologia e agronegócio, que é o forte da nossa região. Então, a ideia é ter domínio com métodos aplicados de análise, resolução de problemas, com vários tipos de abordagens de aprendizado e também utilizando recursos de inteligência Artificial no campo”, explicou.

Ao longo da conversa Daniel apontou ainda quem poderá participar dessa pós-graduação, quando o curso estiver implementado: todos aqueles que já são formados nas áreas de Gestão, Agronomia, Agronegócio, Medicina veterinária, Zootecnia, Administração, Engenharia Agrícola ou de Produção, Ciências Contábeis, Economia, Tecnologia da Informação e Ciência de dados. O que mostra que não será voltado somente para aqueles que se formam na Fatec.

“Já estamos avançando com esse projeto. E em breve a Faculdade de Tecnologia de Adamantina vai poder disponibilizar essa pós-graduação, que é gratuita e de qualidade, com a chancela do centro Paula Souza”, destacou.

O representante da instituição estadual de ensino superior falou ainda sobre o Vestibular 2026 para o 2º Semestre que está com as inscrições abertas até o dia 1º de junho, bem como a respeito dos cursos na modalidade AMS (Articulado Médio-Superior) que une o Ensino Médio (Etec) e mais dois anos de Ensino Superior (Fatec) e, também, os cursos de extensão ofertados à comunidade, como inglês e informática.

A entrevista completa pode ser assistida na TV Folha Regional pelo portal Adamantina NET ou na página do Folha Regional no Facebook.

Por Folha Regional Adamantina

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