XVI Encontro Regional de Gestores destaca papel estratégico do NEP/SUAS e consolida atuação regional em Adamantina

Adamantina sediou, nesta sexta-feira (10), o XVI Encontro Regional de Gestores, realizado no auditório do Centro Universitário de Adamantina (FAI), reunindo autoridades, gestores, técnicos e profissionais da área da Assistência Social de toda a região.

Estiveram presentes José Carlos Martins Tiveron, prefeito do Município de Adamantina; Lucia Haga, vice-prefeita do Município de Adamantina; Adelisa Tiveron, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina; Andréia Regina Ribeiro, secretária municipal de Assistência Social de Adamantina; Ivone Aparecida dos Santos Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Adamantina; Meire Alves, vereadora representando a Câmara Municipal de Adamantina; Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, vice-reitor do Centro Universitário de Adamantina (FAI); Letícia Resende, chefe de seção da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo; Rita Sápia, chefe de divisão da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social Alta Sorocabana/Presidente Prudente; e Marcelo Lopes Alves, chefe de divisão da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Alta Paulista/Dracena.

O encontro teve como eixo central o Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (NEP/SUAS), reconhecido como instrumento estratégico para a qualificação contínua dos profissionais, o fortalecimento da gestão e a melhoria dos serviços socioassistenciais ofertados à população.

Voltado a gestores, técnicos e profissionais da área, o evento promoveu um ambiente de diálogo, formação e construção coletiva, com foco no alinhamento de estratégias e no aprimoramento das práticas no âmbito do SUAS. A programação incluiu momentos de capacitação e troca de experiências entre os participantes.

Durante a abertura, o prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas no município e na região. “Investir na qualificação dos profissionais e na integração entre os municípios é essencial para garantir serviços cada vez mais eficientes e humanizados à população. O NEP/SUAS cumpre um papel estratégico nesse processo, fortalecendo toda a rede de assistência social”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, também ressaltou a importância do encontro como espaço de construção coletiva. “O NEP/SUAS representa um avanço significativo na organização da política de assistência social, pois promove formação continuada, troca de experiências e alinhamento técnico entre os municípios. Isso reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado à população”, destacou.

Um dos principais avanços do encontro foi a oficialização da composição do Núcleo de Educação Permanente do SUAS (NEP/SUAS) da Alta Paulista, consolidando sua estrutura de atuação regional.

No município de Adamantina, a Secretaria Executiva do núcleo passa a ser composta por:

. Andréia Regina Ribeiro – gestora da Assistência Social de Adamantina;

. Yuvitza Janet Calderon Nitzuma – representante do órgão gestor e do Conselho Municipal de Assistência Social;

. Pedro Zangirolami de Souza – representante do órgão gestor e da Vigilância Socioassistencial;

. Wallace de Souza Pedroso – diretor da Proteção Social Básica;

. Rosana Turíbio de Paula – diretora da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

A composição do NEP/SUAS envolve ainda representantes da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) da Alta Paulista, do Centro Universitário de Adamantina (FAI), profissionais da rede de proteção social básica e especial, além de gestores municipais de cidades como Adamantina, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Pacaembu e Lucélia, reforçando o caráter regional e colaborativo da iniciativa.

O NEP/SUAS desempenha papel fundamental na estruturação da política de assistência social, atuando na formação continuada dos trabalhadores, na integração entre os municípios e no fortalecimento da rede de proteção social. Sua atuação contribui diretamente para a elevação da qualidade dos serviços, garantindo maior eficiência, articulação e padronização das ações desenvolvidas.

A realização do encontro reforça o compromisso regional com o fortalecimento da política de Assistência Social, evidenciando o NEP/SUAS como uma ferramenta estruturante para a qualificação das equipes, a integração entre os municípios e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.