Produtores rurais de Adamantina participam de palestra sobre implantação da Feira do Produtor Rural

Produtores rurais de Adamantina participaram, na manhã desta sexta-feira (10), de uma palestra realizada no auditório da Associação Comercial e Empresarial do município para tratar da implantação do Programa da Feira do Produtor Rural. O encontro contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e do Sistema FAESP/SENAR-SP, e marcou a segunda reunião sobre o tema.

A iniciativa tem como objetivo estruturar a criação da feira no município, promovendo a comercialização direta dos produtos locais e fortalecendo a agricultura familiar. O programa, desenvolvido pelo Sistema FAESP/SENAR-SP, possui duração estimada entre 10 e 12 meses, período em que são realizadas todas as etapas de planejamento, organização e capacitação dos produtores para a efetiva implantação.

O Sistema FAESP/SENAR-SP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) atua na representação, defesa e capacitação de produtores e trabalhadores rurais em todo o estado. Entre suas principais frentes estão a formação profissional, assistência técnica e gerencial (ATeG), além de ações de promoção social e incentivo à modernização da agropecuária. A instituição está presente em mais de 90% dos municípios paulistas, por meio de sua rede de sindicatos rurais.

Durante a reunião, foram destacadas as responsabilidades do poder público no apoio à iniciativa, especialmente no que diz respeito às adequações legais, organização do trânsito, fiscalização e estrutura necessária para o funcionamento da feira.

A proposta dá continuidade às tratativas iniciadas no dia 23 de março de 2026, quando foi realizada a primeira reunião de integração do programa. Na ocasião, foram discutidos temas estratégicos para viabilizar a implantação da feira, como a articulação entre poder público, entidades e parceiros, levantamento e adequação à legislação municipal, definição da Comissão Gestora, além do planejamento, organização e escolha de locais para realização.

A integração entre todos os envolvidos é considerada fundamental para garantir o alinhamento com as diretrizes legais e institucionais, fortalecer o apoio ao pequeno produtor rural, estimular o desenvolvimento econômico local e promover maior aproximação entre produtores e consumidores.

A Prefeitura de Adamantina reforça seu compromisso com o fortalecimento do setor rural e com a criação de oportunidades que incentivem a geração de renda, a valorização da produção local e o desenvolvimento sustentável do município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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