Adamantina participa de mais uma etapa da LAVOP de Voleibol Adaptado em Sandovalina

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, participou no último domingo, 24 de maio, da 3ª etapa da LAVOP – Liga Amigos de Voleibol Adaptado, realizada no município de Sandovalina, no Pontal do Paranapanema.

Adamantina foi representada pelas equipes das categorias Feminino C 58+ e Feminino D 68+, reunindo atletas da melhor idade que demonstram dedicação, disciplina, espírito esportivo e compromisso com a prática do voleibol adaptado. A equipe Feminino C 58+ conquistou o título da categoria na etapa.

A competição contou com a participação de 15 equipes de diversos municípios da região, entre eles Sandovalina, Lucélia, Bastos, Martinópolis, Flórida Paulista, Santópolis do Aguapeí, João Ramalho, Tupã, Parapuã, Osvaldo Cruz, Regente Feijó, Rinópolis e Dracena, fortalecendo o intercâmbio esportivo regional e incentivando a valorização do esporte voltado à terceira idade.

A participação das equipes adamantinenses reforça o papel do esporte como importante ferramenta de promoção da saúde, qualidade de vida, inclusão social e convivência comunitária entre os idosos.

O trabalho é desenvolvido com apoio do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, que incentiva ações voltadas à valorização da pessoa idosa por meio da prática esportiva, estimulando o envelhecimento ativo, saudável e participativo.

A Administração Municipal destaca que o envolvimento dos atletas nas competições representa não apenas o incentivo ao esporte, mas também o fortalecimento da socialização, da autoestima, da cidadania e do bem-estar físico e emocional dos participantes.

O voleibol adaptado vem se consolidando como uma importante atividade de integração e qualidade de vida para a melhor idade em Adamantina, proporcionando momentos de convivência, superação e incentivo à manutenção de hábitos saudáveis.

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COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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