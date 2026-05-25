EMEI suspende atendimento para inspeção estrutural e convoca reunião com famílias em Adamantina

A EMEI Pequeno Príncipe, unidade de educação infantil localizada na Rua Joaquim Nabuco, na região central de Adamantina, suspendeu o atendimento às crianças nesta segunda-feira (25) para a realização de uma inspeção técnica em sua estrutura. A medida foi comunicada oficialmente às famílias por meio de aviso (íntegra abaixo) afixado no portão de acesso da escola.

Além da interrupção temporária das atividades, a direção da unidade convocou pais e responsáveis para uma reunião marcada para as 19h30 desta segunda-feira, no anfiteatro da Biblioteca Municipal. O encontro deverá tratar da situação da unidade e das definições relacionadas à continuidade do atendimento às crianças.

Segundo informações apuradas pelo Siga Mais junto a fonte ouvida pela reportagem, a decisão teria sido tomada de forma preventiva após surgirem preocupações relacionadas às condições estruturais do imóvel, vinculadas à existência de uma antiga galeria de águas pluviais que atravessa o terreno onde funciona a escola.

De acordo com os relatos, o traçado da galeria tem origem ainda na mesma quadra, em área próxima à Avenida Deputado Cunha Bueno, nas imediações do salão social da Acrea. O prédio da unidade escolar foi implantado sobre esse percurso há décadas e, recentemente, situações percebidas no local teriam gerado insegurança quanto às condições da estrutura.

Diante desse cenário, a administração municipal teria optado por interromper preventivamente as atividades para permitir uma avaliação técnica detalhada do espaço.

A expectativa é que, durante a reunião com as famílias, sejam esclarecidos os próximos passos e eventual reorganização do atendimento, incluindo a possibilidade de remanejamento das atividades para outro imóvel, caso necessário.

Na manhã desta segunda-feira, a reportagem esteve no local e constatou a movimentação para retirada e transporte de mobiliário da unidade, com utilização de caminhões.

A reportagem procurou a Prefeitura de Adamantina e solicitou posicionamento oficial sobre a situação, incluindo informações técnicas sobre a inspeção e eventuais medidas para garantir a continuidade do atendimento às crianças. O poder público destacou que todas as informações serão detalhadas na reunião à noite, com as famílias, ocasião em que também serão prestados esclarecimentos à imprensa.

Comunicado às famílias afixado no portão da EMEI

“Prezadas famílias,

Informamos que, na segunda-feira, dia 25/05, não haverá atendimento às crianças, pois a unidade escolar passará por uma inspeção técnica

Comunicamos também que, neste mesmo dia (25/05), haverá uma reunião com as famílias às 19h30, no Anfiteatro da Biblioteca.

Sua participação é de suma importância, pois serão tratados assuntos relevantes relacionados à unidade e ao atendimento às crianças.

Contamos com a presença de todos.

Atenciosamente, Equipe Gestora – EMEI Pequeno Príncipe”.

(Por: Siga Mais – Foto: Adamantina NET – Arquivo)



