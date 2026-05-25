Maio Amarelo reforça conscientização sobre segurança no trânsito em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), em parceria com o DETRAN-SP e apoio da Polícia Militar, realizou mais uma mobilização educativa da campanha Maio Amarelo 2026 no centro da cidade. A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), em parceria com o DETRAN-SP e apoio da Polícia Militar, realizou mais uma mobilização educativa da campanha Maio Amarelo 2026 no centro da cidade.



A ação aconteceu nesta segunda-feira na Rua Deputado Salles Filho, das 9h às 11h, reunindo motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres em um trabalho de conscientização sobre segurança viária, responsabilidade e respeito às leis de trânsito.





Durante a mobilização, as equipes realizaram orientações educativas e reforçaram medidas importantes para prevenção de acidentes, principalmente entre motociclistas, público considerado mais vulnerável no trânsito.



Entre as principais recomendações estiveram o uso correto do capacete, afivelamento adequado, utilização correta das viseiras e atenção aos equipamentos de segurança tanto por condutores quanto passageiros.





Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a campanha Maio Amarelo 2026 busca estimular atitudes de empatia, prudência e responsabilidade coletiva no trânsito.



A Administração Municipal destaca que ações educativas como esta são fundamentais para fortalecer a conscientização da população e contribuir para a redução de acidentes, preservando vidas e promovendo um trânsito mais humano e seguro.





A programação do Maio Amarelo em Adamantina continua no próximo dia 28 de maio, às 8h, com palestra no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal, voltada a motoristas profissionais, servidores públicos e comunidade em geral.



A Prefeitura reforça que o trânsito seguro é responsabilidade de todos e que pequenas atitudes fazem grande diferença na construção de uma cidade mais segura e consciente.



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