Projeto Soul Feminina lança nova edição da cartilha e reforça ações de proteção, conscientização e fortalecimento das mulheres em Adamantina

O Projeto Soul Feminina realizou, nesta segunda-feira, na Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina, o lançamento da nova edição da “Cartilha da Mulher Soul Feminina”, atualizada e adaptada, acompanhado de uma Oficina de Interação com a participação de integrantes do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

O encontro reuniu autoridades, representantes do poder público, instituições parceiras e lideranças da sociedade civil, reforçando o compromisso coletivo com ações voltadas à promoção da igualdade de gênero, enfrentamento à violência contra a mulher e fortalecimento das políticas públicas de proteção feminina.

Participaram do evento o prefeito municipal de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron; a secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti; a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro; a Secretária de Cultura e Turismo – Ana Queila Macedo da Silva Zanardo, a Presidente do Fundo Social de Adamantina, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, a juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Adamantina, Dra. Ruth Duarte Menegatti; além de representantes das secretarias municipais, Poder Judiciário, Polícias Civil e Militar, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Centro Universitário de Adamantina (FAI) e demais autoridades.

O Projeto Soul Feminina surgiu em 2020 a partir da iniciativa da juíza Dra. Ruth Duarte Menegatti, idealizadora do projeto, com apoio da psicoeducadora Denise Alves Freire. A proposta nasceu com o objetivo de promover reflexões sobre igualdade de gênero, fortalecimento feminino, saúde mental e enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher.

Em dezembro de 2025, o projeto tornou-se Lei Municipal, consolidando oficialmente sua atuação intersetorial e permanente no município de Adamantina.

Atualmente, o Soul Feminina desenvolve atividades em escolas das redes municipal e estadual de ensino, serviços especializados dos municípios, Hospital Psiquiátrico de Adamantina, Complexo Penitenciário de Tupi Paulista e no Centro Universitário de Adamantina – FAI, por meio de projetos de extensão.

A iniciativa atua principalmente nas áreas de educação, saúde e assistência social, promovendo ações educativas, rodas de conversa, oficinas, acolhimento e conscientização sobre direitos humanos, cidadania, autoestima, propósito de vida e enfrentamento às desigualdades de gênero.

O objetivo do projeto é oferecer às mulheres ferramentas que contribuam para escolhas conscientes, fortalecimento emocional, autonomia e desenvolvimento pessoal e profissional, além de ampliar o acesso à informação e à rede de proteção.

A legislação que instituiu o Projeto Soul Feminina estabelece diretrizes voltadas à promoção da cultura da paz, fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, acolhimento humanizado, campanhas permanentes de conscientização, formação continuada das instituições envolvidas e articulação entre os diversos órgãos públicos e entidades parceiras.

O Projeto Soul Feminina conta com apoio da Prefeitura de Adamantina, Ministério Público Estadual, Governo do Estado de São Paulo, Polícias Militar, Civil e Penal, Hospital Psiquiátrico de Adamantina, Centro Universitário de Adamantina (FAI), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Comercial e Empresarial de Adamantina e Rede Pública de Ensino.

A Administração Municipal destaca que iniciativas como o Soul Feminina fortalecem a rede de proteção, promovem cidadania, ampliam o debate sobre igualdade de gênero e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e consciente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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