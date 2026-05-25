Duas UBSs estão em sinal de alerta devido ao alto índice de confirmações para Dengue

Apesar de o cenário felizmente ser diferente de anos anteriores, quando houve epidemia constatada já nos primeiros meses, a Dengue continua sendo motivo de preocupação para a secretaria Municipal de Saúde. Prova disto é que nos últimos dias a Vigilância Epidemiológica de Adamantina divulgou que duas unidades básicas de saúde estão com o sinal vermelho ligado por consequência do alto índice de confirmações da doença nas últimas semanas.

O apontamento mostra que a UBS do Mário Covas somou 81 notificações e teve 7 confirmadas, portanto, uma taxa de positividade de 8,6%, a maior registrada no município. Seguida pela UBS do Jardim Adamantina que contabilizou 31 notificações e 2 casos posiyivos, ou seja, taxa de 6,5%.

Diante dos resultados constatados, mesmo parecendo números baixos de confirmações, a SMS ressalta que o município está em estado de atenção quanto à classificação epidemiológica geral devido o percentual médio de positividade estar em 5,03%.

As UBSs do Jardim Brasil, Dorigo, Vila Cicma e Cecap são consideradas na faixa de atenção por terem apresentados somente um caso positivo e taxa de positividade entre 4% e 6%. Enquanto as unidades da Nove de Julho e da Vila Jardim não tiveram caso.

A secretaria de Saúde reforça que a campanha de vacinação contra a Dengue continua aberta em Adamantina para a população com idade de 59 anos e aos trabalhadores da saúde pública e privada. “E lembrem-se: caso apresente sintomas, procure imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para exames e acompanhamento profissional”.

Por Folha Regional Adamantina

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