Técnicos realizam reunião de fortalecimento da categoria em Adamantina

Profissionais técnicos participaram de uma reunião ocorrida em Adamantina com o objetivo de fortalecer a união da categoria e discutir ações em prol dos trabalhadores da área e os ligados ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo.

O encontro reuniu técnicos interessados em ampliar o diálogo, trocar experiências e buscar melhorias para a classe. A organização destacou a importância da participação dos profissionais para fortalecer o movimento e ampliar a representatividade da categoria.

Segundo os organizadores, a iniciativa faz parte de um trabalho de mobilização e integração dos técnicos da região, promovendo maior união entre os profissionais e abrindo espaço para debates sobre demandas da categoria.