Maio Laranja mobiliza ações de conscientização e proteção à infância em Adamantina

Entre as atividades realizadas está o projeto “Arte, Conscientização e Proteção pela Infância”, promovido pela Prefeitura Municipal com apoio do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A ação acontece no Anfiteatro Fernando Paloni, localizado na Biblioteca Pública Municipal, com atividades desenvolvidas nos períodos da manhã e da tarde para os participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A iniciativa integra a programação da campanha nacional “Faça Bonito”, realizada em referência ao dia 18 de maio — data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Durante as atividades, os participantes refletem sobre a importância da proteção da infância, do diálogo, da conscientização e da denúncia de situações de violência.