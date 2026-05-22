Maio Laranja mobiliza ações de conscientização e proteção à infância em Adamantina

Entre as atividades realizadas está o projeto “Arte, Conscientização e Proteção pela Infância”, promovido pela Prefeitura Municipal com apoio do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A ação acontece no Anfiteatro Fernando Paloni, localizado na Biblioteca Pública Municipal, com atividades desenvolvidas nos períodos da manhã e da tarde para os participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
A iniciativa integra a programação da campanha nacional “Faça Bonito”, realizada em referência ao dia 18 de maio — data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Durante as atividades, os participantes refletem sobre a importância da proteção da infância, do diálogo, da conscientização e da denúncia de situações de violência.
A flor amarela, símbolo da campanha, representa a fragilidade da infância e a necessidade de cuidado e proteção. A mobilização reforça mensagens de conscientização como: “Esquecer é permitir. Lembrar é proteger.”
As ações realizadas ao longo do mês buscam incentivar o diálogo, ampliar o conhecimento sobre os direitos das crianças e adolescentes e fortalecer a construção de uma cultura de prevenção e cuidado.
A Prefeitura de Adamantina destaca que o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes exige o envolvimento de toda a sociedade e reforça a importância da denúncia por meio do Disque 100, canal nacional de proteção dos direitos humanos.
A continuidade da campanha evidencia o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da rede de proteção e com a promoção de ações educativas voltadas à conscientização, informação e proteção da infância e adolescência.