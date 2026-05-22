Prefeitura de Adamantina realiza nova reunião sobre desfile cívico-militar

Com o objetivo de alinhar diversos assuntos relacionados ao tradicional desfile cívico-militar que acontecerá no dia 7 de setembro, a Prefeitura de Adamantina realizou uma nova reunião.

Desta vez, o encontro contou com representantes das secretarias de Cultura e Turismo, Educação, Gabinete, Educação, Obras e Serviços, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e do Tiro de Guerra 02-080.

Na oportunidade, foi discutido o tema que será voltado para a inclusão e qualidade de vida, em virtude da classificação obtida pelo município recentemente. Foi definido ainda que a concentração terá início às 8h45, com a abertura do cerimonial às 9h e início do deslocamento às 9h15.

Assim como no ano passado, as viaturas ficarão estacionadas na rua Osvaldo Cruz para que os participantes possam conhecer os veículos.

A novidade para este ano será a montagem de dois espaços temáticos do Tiro de Guerra. No local, as crianças poderão ter seus rostos pintados e, ainda, acompanhar as instruções que os atiradores recebem.

A partir de agora, as entidades, instituições e demais organizações passarão a receber os convites para participarem de um encontro que acontecerá no dia 16 de junho, às 9h30 na sala de reuniões localizada na EMEF Navarro de Andrade.

Natacha Dominato / Comunicação Prefeitura de Adamantina

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