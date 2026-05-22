Casa Afro e Sebrae concluem capacitação gastronômica com foco em geração de renda e inclusão social

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Casa SP Afro Brasil, concluiu o curso “Prepare e Venda Hambúrguer Artesanal”, realizado em parceria com o Sebrae Presidente Prudente, por meio do programa Sebrae Comunidades. Ao todo, 9 alunos finalizaram a capacitação, que teve início em 04 de maio e uniu qualificação técnica, empreendedorismo, diversidade cultural e incentivo à geração de renda. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Casa SP Afro Brasil, concluiu o curso “Prepare e Venda Hambúrguer Artesanal”, realizado em parceria com o Sebrae Presidente Prudente, por meio do programa Sebrae Comunidades. Ao todo, 9 alunos finalizaram a capacitação, que teve início em 04 de maio e uniu qualificação técnica, empreendedorismo, diversidade cultural e incentivo à geração de renda.

O Sebrae, em parceria com a Casa SP Afro Brasil de Adamantina, realizou o curso gratuito e presencial voltado exclusivamente para pessoas negras (pretos e pardos). A iniciativa teve como foco incentivar o afroempreendedorismo, promovendo geração de renda, autonomia e novas oportunidades de negócio.

Com o tema “Prepare e Venda Hambúrguer Artesanal”, a formação foi realizada na cozinha do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Alameda Armando Sales de Oliveira, nº 51.

Durante as aulas, os participantes tiveram acesso a uma experiência gastronômica ampla, combinando técnicas da hamburgueria artesanal com ingredientes e referências culinárias de diferentes culturas étnicas e gastronômicas do mundo.

Os alunos trabalharam desde ingredientes populares do cotidiano até produtos considerados nobres e de alta gastronomia. Entre os itens utilizados estiveram cortes especiais como baby beef, acém e cordeiro, além de ingredientes como mostarda dijon, queijo gruyère, pão australiano, pão de cebola, radicchio italiano, folhas de uva em conserva, pinoli, babaganouch, limão siciliano, molho barbecue, shoyo, molho à base de cerveja stout, maionese de wasabi, cogumelo-paris e funghi secchi.

Além das práticas culinárias, os participantes receberam orientações sobre empreendedorismo, gestão de negócios, manipulação correta de alimentos, organização de cozinha, armazenamento e apresentação dos produtos, fortalecendo conhecimentos essenciais para atuação profissional e abertura de novos negócios.

A iniciativa contou com participação da representante do Sebrae Comunidades, Daniela Lemos, do facilitador Emanuel Jorge Fernandes Basílio, do Grupo IBS Americas (International Business School Americas), além do apoio técnico da profissional Viviane Moreno, por meio do SENAC.

Também estiveram presentes na abertura do curso a vice-prefeita Lucia Haga, a primeira-dama Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, a secretária de Cultura e Turismo Ana Queila Macedo da Silva Zanardo e o supervisor da Casa SP Afro Brasil, Daniel Angria.

A ação reforça o compromisso das instituições com o fortalecimento do empreendedorismo local, reconhecendo o potencial transformador da inclusão produtiva e da valorização da diversidade. Por meio da qualificação profissional, o curso busca desenvolver competências técnicas e estimular a criação ou ampliação de iniciativas no setor alimentício.

A proposta também contribui para ampliar o acesso à formação e incentivar o protagonismo de empreendedores, fortalecendo a economia local e promovendo oportunidades mais inclusivas e sustentáveis.

A ação reforça ainda o papel da Casa SP Afro Brasil como espaço de inclusão social, fortalecimento comunitário e democratização do acesso à qualificação profissional. A realização de cursos técnicos gratuitos com certificação e apoio de instituições reconhecidas nacional e internacionalmente, como Sebrae, SENAC e IBS Americas, amplia oportunidades principalmente para a população negra e periférica, historicamente afetada pela desigualdade de acesso à formação profissional e geração de renda.

Além do aspecto econômico, a iniciativa também promove valorização cultural ao aproximar os participantes de ingredientes, sabores e técnicas culinárias de diferentes matrizes culturais, estimulando repertório gastronômico, criatividade e contato com experiências que muitas vezes não fazem parte do cotidiano da população mais vulnerável.