1ª Copa UNIÃO de Futebol Society de Adamantina 2026 tem confrontos das quartas de finais na Vila Jamil de Lima

Os confrontos das quartas de finais da 1° Copa UNIÃO de Futebol Society de Adamantina será realizado neste sábado (11) e domingo (12) na praça esportiva da Vila Jamil.
SÁBADO (11)
A rodada do sábado (11) terá o seu início à partir das 16hrs.
Na primeira The Kings FC enfrenta Referência FC
Na segunda o Adamantina City/ Lebode Barbearia/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência enfrenta o Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados/ Fort Pedras
DOMINGO (12)
No complemento da rodada das quartas de finais mais dois confrontos acontecerá no domingo (12) a partir das 8h30.
Na primeira partida o Resenha EC enfrenta os anfitriões donos da Vila Jamil E.C/ ZF Consultoria e Segurança e Medicina de Trabalho/ Zé Valente
No encerramento da rodada a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor enfrenta o Bela Vista FC
-ARBITRAGEM
Luis Henrique “Babidi”
-MESÁRIO
Matheus
-ORGANIZAÇÃO
União do Esporte Adamantinense
Por: Jair Kbça / Foto Cedida: Rita Nery
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