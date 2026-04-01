1ª Copa UNIÃO de Futebol Society de Adamantina 2026 tem confrontos das quartas de finais na Vila Jamil de Lima

Os confrontos das quartas de finais da 1° Copa UNIÃO de Futebol Society de Adamantina será realizado neste sábado (11) e domingo (12) na praça esportiva da Vila Jamil.

SÁBADO (11)

A rodada do sábado (11) terá o seu início à partir das 16hrs.

Na primeira The Kings FC enfrenta Referência FC

Na segunda o Adamantina City/ Lebode Barbearia/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência enfrenta o Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados/ Fort Pedras

DOMINGO (12)

No complemento da rodada das quartas de finais mais dois confrontos acontecerá no domingo (12) a partir das 8h30.

Na primeira partida o Resenha EC enfrenta os anfitriões donos da Vila Jamil E.C/ ZF Consultoria e Segurança e Medicina de Trabalho/ Zé Valente

No encerramento da rodada a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor enfrenta o Bela Vista FC

-ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

-MESÁRIO

Matheus

-ORGANIZAÇÃO

União do Esporte Adamantinense

Por: Jair Kbça / Foto Cedida: Rita Nery

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