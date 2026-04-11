Museu de Adamantina promove bate-papo especial sobre a história do futebol na cidade

O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” realizou, na última quarta-feira (9), uma atividade educativa especial voltada à valorização da memória esportiva do município. A iniciativa proporcionou aos alunos da Escola Estadual Helen Keller uma imersão na história do futebol adamantinense por meio de um bate-papo com o ex-jogador local conhecido como “Kakinha”.

A ação foi organizada pelos professores Everton Santos e Daniel Athaíde Squizatto e pelo servidor público que atua no museu Marcos Rodolfo, e reuniu cerca de 20 estudantes, com idades entre 12 e 13 anos, que participaram ativamente do encontro, demonstrando grande interesse pelo tema e pela trajetória esportiva apresentada.

Kakinha, conhecido no futebol de Adamantina, é o ex-jogador Orlando Rodrigues Daniel, que atuou no futebol profissional e amador da região da Alta Paulista. Nascido em 1959, no distrito de Iubatinga — popularmente conhecido como Ouro Branco, em razão de seu histórico de cultivo de algodão —, no município de Caiabu (SP), mudou-se para Adamantina em 1971, onde iniciou sua trajetória no esporte e construiu sua história no futebol regional.

Ainda jovem, Kakinha assinou seu primeiro contrato profissional em 1979 com o Guarani Futebol Clube de Adamantina. Ao longo de sua carreira, também atuou em equipes da região, como o Fernandópolis Futebol Clube e o Clube Atlético Votuporanguense. Durante as décadas de 1970 e 1980, integrou times que disputaram campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol, participando de competições relevantes do cenário esportivo estadual.

Durante o bate-papo, Kakinha compartilhou experiências de sua carreira e destacou o trabalho que desenvolve há seis anos no resgate da memória do futebol em Adamantina. O ex-jogador é autor do livro “Geração Dourada do Futebol Adamantinense”, no qual reúne registros e histórias marcantes do esporte local.

Além da conversa, os estudantes puderam conferir uma exposição de livros sobre futebol, incluindo publicações sobre Copas do Mundo, clubes brasileiros e equipes da região. Também foram apresentadas réplicas de camisas históricas de times que marcaram época na cidade, como a Associação Atlética Adamantina, Adamantina Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras e Guarani Futebol Clube, entre outros.

Kakinha abordou ainda momentos importantes do futebol local, desde o final da década de 1940 até 2013, incluindo participações em campeonatos amadores e profissionais, bem como na tradicional Copa Alta Paulista, na qual equipes de Adamantina conquistaram títulos expressivos ao longo dos anos.

Para o ex-jogador, a experiência foi enriquecedora. “Foi uma oportunidade muito especial de compartilhar histórias e incentivar os jovens a valorizarem o esporte e a dedicação nos treinamentos. A participação deles foi muito positiva, com perguntas e grande interesse pelo futebol”, destacou.

A chefe de Museu e Projetos Culturais, Gislaine Targa Simoncelli, responsável pelo convite, ressaltou a importância de iniciativas como essa para aproximar os jovens da história local. “O museu tem esse papel de preservar e difundir a memória da cidade, e ações como essa contribuem para que as novas gerações conheçam e valorizem o nosso patrimônio cultural e esportivo”, afirmou.

A atividade reforça o compromisso do Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi” em promover ações educativas e culturais, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a história de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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