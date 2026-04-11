FAI é selecionada pelo Ministério da Saúde para programa de preceptoria em Medicina de Família e Comunidade

O Centro Universitário de Adamantina – FAI foi oficialmente selecionado pelo Ministério da Saúde para integrar o Programa Agora Tem Especialistas, voltado à Formação de Preceptores para Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade (MFC). A aprovação, oficializada por meio do Edital nº 10/2026, garante oito vagas de especialidade para a instituição.

Conduzida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) , a iniciativa tem como objetivo principal fomentar a qualificação e a fixação de médicos residentes na Atenção Primária à Saúde, especialmente em territórios e regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Como parte do Incentivo às Residências em Saúde (Mais Residências), os médicos residentes matriculados no programa da FAI que participarem das ofertas formativas terão direito a uma bolsa-formação no valor de R$ 4 mil mensais. As atividades de capacitação terão duração total de 24 meses, com foco no desenvolvimento de competências avançadas na especialidade e em preceptoria.

Para a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da FAI, Profa. Dra. Márcia Zilioli, a conquista representa um avanço estratégico para a instituição e para o atendimento à comunidade local. “Venho comunicar mais uma conquista da nossa Pró-Reitoria, com a aprovação da FAI em um edital do Ministério da Saúde voltado à formação de preceptores em Medicina de Família e Comunidade. Nossos residentes, que já atuam diretamente na rede pública de saúde de Adamantina, passam agora a contar com uma bolsa adicional de formação, o que fortalece ainda mais a qualificação desses profissionais. Esse incentivo também contribui diretamente para a valorização dos residentes, permitindo maior dedicação às atividades formativas e assistenciais ao longo dos 24 meses, reforçando o compromisso da instituição com a excelência acadêmica e com o atendimento à comunidade”, destaca a professora.

Para o Prof. Dr. Osmar de Oliveira Ramos, coordenador do programa de Residência Médica da FAI, “a participação da FAI neste edital do Ministério da Saúde representa um avanço muito importante para o fortalecimento do nosso Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, pois além de reconhecer a qualidade da formação que já desenvolvemos, amplia as oportunidades de qualificação dos nossos residentes, especialmente na área de preceptoria, que é fundamental para a formação de novos profissionais e para a consolidação da Atenção Primária à Saúde”.

A adesão da FAI ao edital está em total conformidade com a Política Nacional de Residências em Saúde (PNRS). O incentivo financeiro aos residentes está atrelado ao cumprimento de requisitos rigorosos, que incluem a matrícula na oferta formativa junto à instituição colaboradora, participação ativa nas atividades propostas e a obtenção de desempenho satisfatório nas avaliações regulares, conforme o Projeto Pedagógico do Curso.

Os próximos passos institucionais envolvem o cumprimento do cronograma estabelecido pela SGTES para a efetivação das matrículas dos residentes e o início das capacitações na plataforma.