Adamantina já aplicou mais de duas mil e 600 doses contra influenza

Podem receber o imunizante: crianças que tenham 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, puérperas, pessoas com doenças crônicas ou deficiências, trabalhadores da saúde, da educação, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo.

No Estado, a estimativa é que mais de 18 milhões de pessoas dos grupos recebam a dose do imunizante.

A meta é vacinar 90% do público-alvo, porém conforme dados do Governo do Estado de São Paulo, ano passado apenas 55,1% dos grupos prioritários receberam a vacina. No município, no ano passado, 5.606 receberam o imunizante, um percentual de 53,66%.