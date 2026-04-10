Adamantina já aplicou mais de duas mil e 600 doses contra influenza

Deste total, o grupo prioritário que mais recebeu o imunizante foi o de idosos com 1694 pessoas vacinas, seguido por crianças que tem entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias com 307 aplicações.
Receberam ainda a dose 211 pessoas com comorbidades, 198 trabalhadores da saúde e 94 professores. Procuraram uma unidade para serem imunizantes, 80 gestantes, 42 pessoas com deficiência permanente, 13 profissionais que atuam nas forças de segurança e salvamento, 12 puérperas e, ainda, 8 profissionais que atuam com transporte, 8 caminhoneiros e 8 funcionários do sistema de privação de liberdade.
A vacinação continua em todos os postos de saúde de Adamantina das 8h até às 16h e o público-alvo no município é de 10.448 pessoas.
Podem receber o imunizante: crianças que tenham 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, puérperas, pessoas com doenças crônicas ou deficiências, trabalhadores da saúde, da educação, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo.
No Estado, a estimativa é que mais de 18 milhões de pessoas dos grupos recebam a dose do imunizante.
A meta é vacinar 90% do público-alvo, porém conforme dados do Governo do Estado de São Paulo, ano passado apenas 55,1% dos grupos prioritários receberam a vacina. No município, no ano passado, 5.606 receberam o imunizante, um percentual de 53,66%.