Adamantina recebe a 1ª Feira Técnica da Escola Agrícola – AgroHerval em outubro

A cidade de Adamantina será palco de um importante evento voltado à educação, inovação e integração com a comunidade. No dia 23 de outubro de 2026, acontece a 1ª Feira Técnica da Escola Agrícola – AgroHerval, promovida pela ETEC Agrícola Engenheiro Herval Bellusci.
A programação será realizada das 10h às 16h, no Colégio Agrícola de Adamantina/SP, reunindo alunos, professores, parceiros e toda a população interessada em conhecer mais de perto o universo da educação técnica voltada ao agronegócio.
O evento nasce com a proposta de valorizar o conhecimento prático e teórico desenvolvido na instituição, além de fortalecer a conexão entre a escola e a comunidade regional. Durante a feira, os visitantes poderão participar de diversas atividades interativas e educativas, que evidenciam o protagonismo dos estudantes e o impacto da formação técnica no desenvolvimento do setor agropecuário.
Entre os destaques da programação está o circuito “Conecta Agro”, que promete apresentar na prática experiências e soluções ligadas ao campo. Haverá também trilha guiada com ações de reflorestamento, exposição de projetos técnicos desenvolvidos pelos alunos, comercialização de produtos produzidos na própria escola e a participação de parceiros da área.
Além disso, o público contará com uma praça de alimentação, tornando o ambiente ainda mais acolhedor para famílias e visitantes que desejam passar o dia no local.
A iniciativa reforça o compromisso da ETEC Agrícola Engenheiro Herval Bellusci com a formação de profissionais qualificados e conscientes, contribuindo diretamente para o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento sustentável da sociedade.
A organização convida toda a população de Adamantina e região a prestigiar o evento. A expectativa é de um dia repleto de aprendizado, troca de experiências e valorização da educação técnica.
ANOTE NA AGENDA:
– 1ª Feira Técnica da Escola Agrícola – AgroHerval
– 23 de outubro de 2026
– Das 10h às 16h
– Colégio Agrícola de Adamantina/SP
A entrada é aberta ao público, e a participação das famílias é incentivada para que todos possam vivenciar de perto a importância da educação técnica no campo.
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