Vereadores propõem reativação do CONSEG em Adamantina, após seis anos paralisado

Na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite da última segunda-feira (6) um grupo de vereadores (Indicação nº 116/2026) trouxe à pauta a necessidade de reativação do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) no município, tendo em vista que diversos bairros têm registrado preocupações com furtos, vandalismo e tráfico de drogas.

A proposta, assinada por Prof. Hélio Santos, Edinho Ruete, Rogério Sacoman e Mary Alves, destaca a importância do órgão como espaço de participação cidadã e integração entre a comunidade e as forças de segurança pública, já que tem atuação relevante no passado, promovendo diálogo e contribuindo para ações preventivas na cidade.

As atividades do CONSEG em Adamantina foram suspensas há cerca de seis anos, durante a pandemia da COVID-19 e, desde então, não foram retomadas.

“A ausência criou uma lacuna na comunicação direta entre população e autoridades policiais. E a retomada do conselho é vista como essencial para fortalecer estratégias de enfrentamento à criminalidade”, destacaram os autores do pedido.

A Indicação passou pelo plenário legislativo e foi endereçada ao Poder Executivo para que estude a reorganização imediata do Conselho, por meio da convocação de lideranças comunitárias, representantes das polícias Civil e Militar e da sociedade civil.

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