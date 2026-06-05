Professores da FAI organizam publicação em parceria com a Cátedra UNESCO/UMESP.

Da redação.

Em tempo de pós-globalização midiática, faz-se necessário estar em conexão com as propostas mediadas pelas propostas em todas as áreas.

Neste contexto plural para a sociedade em nível “glocal”, ou seja, do “global para o local”, torna-se fundamental o debate envolvendo diversos temas e temáticas, ainda, envolvendo profissionais que atuam no mercado, bem como, pesquisadores/as da área acadêmica.

Publicação

Buscando proporcionar novas possibilidades para o mercado editorial, a Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, instituição com reconhecimento em nível internacional nas áreas que envolvem a “Comunicação” e objetivos afins, ainda, em parceria com a “Editora Educação Literária”, também, tendo como Organizadores os professores, a saber: Fábio Ferreira Venâncio (FAI); Rogério Buchala (FAI); Roberto Chiariri (Cátedra Unesco/Umesp); Pablo Sandu (FAI) e Paulo Sérgio da Silva (FAI).

A publicação busca proporcionar uma conexão envolvendo temas e tem éticas afins aos objetivos da área acadêmica por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, ainda, envolvendo as atividades desenvolvidas em níveis de Mercado e Organizações.

Mercado, Mídia e Organizações

Portanto, todos/as os/as pesquisadores/os interessados/as em participar como colaboradores/as por meio de “artigos”, considerando a proposta da publicação, estão mais do que convidados/as.



Para maiores informações quanto as normas acadêmicas, favor entrar em contato nos respectivos e-mails, a saber: [email protected] ou paulosé[email protected]

A publicação em pauta, tem na Coordenação editorial e Editor-executivo, SÉRGIO BARBOSA, jornalista diplomado e pesquisador-colaborador da Cátedra Unesco/Umesp desde 1.998, também, na produção Editorial/gráfica/capa, RICARDO CASSIOLADO TORQUATO (editora Educação Literária).



