Câmara de Adamantina homenageia Sérgio Vanderlei por eleição à diretoria da FecomercioSP

A Câmara Municipal de Adamantina aprovou, durante a sessão realizada na última segunda-feira (1º), uma Moção de Congratulações e Aplausos ao presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista), Sérgio Vanderlei, em reconhecimento à sua eleição para a Diretoria Executiva da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

A homenagem, proposta pelo vereador Daniel Augusto da Silva Fabri e subscrita pelos demais vereadores, destaca a importância da conquista para toda a região. Sérgio Vanderlei integrará a nova diretoria da entidade no cargo de 4º Secretário durante o mandato 2026-2030.

No documento aprovado, os parlamentares ressaltam que a presença de um representante da Nova Alta Paulista na Diretoria Executiva da FecomercioSP fortalece a participação dos municípios do interior paulista nos debates e decisões relacionadas ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos, às relações de trabalho e ao fortalecimento do comércio e dos serviços.



A moção também reconhece a atuação de Sérgio Vanderlei à frente do Sincomercio Nova Alta Paulista, destacando seu trabalho na defesa dos interesses do setor produtivo regional e dos empreendedores de Adamantina. Para os vereadores, sua eleição amplia a representatividade da região junto à principal entidade empresarial do Estado de São Paulo.

“Esta conquista institucional fortalece ainda mais a representatividade da Nova Alta Paulista nos espaços de decisão estadual, ampliando oportunidades, diálogo e avanços para o setor produtivo regional”, destaca o texto da homenagem.