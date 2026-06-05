Família promove campanha para custear capacete ortopédico para bebê de 11 meses em Adamantina

A família da pequena Ísis, de Adamantina, iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos para o tratamento da bebê de 11 meses, diagnosticada recentemente com assimetria craniana severa (plagiocefalia e braquicefalia), condição que exige o uso de uma órtese craniana personalizada, conhecida como capacete ortopédico.

Ísis ficou conhecida na cidade ainda nos primeiros dias de vida, quando aos 17 dias foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após um episódio de engasgo, caso que teve grande repercussão pela rápida atuação da equipe.

O diagnóstico foi recebido há menos de duas semanas e, segundo a família, ocorreu em uma fase limite para o tratamento, tornando urgente o início do uso da órtese para ampliar as chances de correção.

Sem condições financeiras para custear o procedimento, os pais lançaram a campanha com meta de arrecadar R$ 14 mil, valor destinado a consultas especializadas, exames com escaneamento craniano, fabricação personalizada do capacete e acompanhamento médico.

Produzida sob medida, a órtese direciona o crescimento natural do crânio e necessita de ajustes periódicos conforme o desenvolvimento da criança. A urgência do tratamento está relacionada ao fato de que os melhores resultados ocorrem nos primeiros meses de vida, quando há maior capacidade de remodelação óssea.

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