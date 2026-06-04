Praça é alvo de vandalismo em Adamantina

Atos de vandalismo foram registrados na Praça Bazílio Colombo Marini, em Adamantina, durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4). Bancos instalados no local apareceram danificados, sendo que um deles teve parte da estrutura removida e outro recebeu inscrições feitas sobre sua superfície.

As marcas encontradas apresentam semelhança com pichações registradas recentemente na Rua Joaquim Nabuco, nas proximidades da praça.

Moradores da região demonstraram preocupação com a depredação do espaço público, utilizado diariamente pela população. Além dos prejuízos ao patrimônio, os reparos geram custos aos cofres municipais, exigindo o uso de recursos públicos que poderiam ser destinados a outras demandas da comunidade.