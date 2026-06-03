Entre Sombras e Calor: Sala Verde REAP debate sobre arborização urbana e conforto térmico de Tupã e região

Mesa-redonda na UNESP de Tupã promoverá um debate sobre os impactos da arborização urbana na qualidade de vida e sustentabilidade das cidades.

No próximo dia 8 de junho (segunda-feira), às 19h, acontecerá a mesa-redonda intitulada “Entre Sombras e Calor: o cenário verde de Tupã” no Auditório Shunji Nishimura da FCE/UNESP, Campus de Tupã. O evento, que é gratuito, presencial e aberto ao público geral, busca criar um espaço de diálogo entre a comunidade e especialistas para discutir a arborização urbana e o conforto térmico na região da Alta Paulista.

O encontro surge em um momento oportuno, onde as discussões sobre microclimas urbanos e o impacto das árvores na redução das temperaturas ganham cada vez mais relevância. O público-alvo abrange desde docentes, estudantes e pesquisadores até líderes comunitários e associações de bairro, educadores, profissionais diversos e representantes de secretarias de Meio Ambiente e Educação da região.

Para conduzir as discussões, o evento contará com a presença de: – Fábio Luis da Costa Baldelim: Advogado e atual Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comdema) de Tupã, representando a OAB e -Tiago Rafael dos Santos Alves: Mestre em Geografia, doutorando em Agronegócio e Desenvolvimento pela UNESP e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Adamantina/SP. A mediação do debate ficará a cargo da Profª. Dra. Angélica Gois Morales, especialista na área de educação ambiental.

As inscrições estarão abertas no período de 2 a 8 de junho e o evento contará com emissão de certificados.

As vagas são limitadas a no máximo 70 participantes, e os organizadores recomendam que os interessados garantam seu lugar realizando a inscrição por meio do formulário: https://forms.gle/1GA9wawsKeN3CSf98

O evento é organizado pela Sala Verde da Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista (REAP) e pelo Grupo de Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental (PGEA), com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC/UNESP), do programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento (PGAD) e da Faculdade de Ciências e Engenharia (FCE/UNESP).

✅ Inscrições gratuitas de 02 a 08 de junho

📝 Inscreva-se: Formulário de inscrição

📜 Haverá emissão de certificado de participação.

Para saber mais, siga nosso instagram @reap_projeto

.