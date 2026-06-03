Ação de distribuição de mudas frutíferas atrai moradores e reforça compromisso ambiental em Adamantina

A manhã desta quarta-feira (3) foi marcada pela grande participação da população na distribuição gratuita de mudas de árvores frutíferas realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, na Praça Élio Micheloni.
Integrando a programação dos 77 anos do município, a iniciativa disponibilizou à comunidade diversas espécies, entre elas goiaba, pitanga, araçá, jaracatiá, manga, jaca, bacupari, jambo, nêspera e amora. Em pouco mais de duas horas, aproximadamente 300 mudas foram entregues aos moradores.
Integrando a programação dos 77 anos do município, a iniciativa disponibilizou à comunidade diversas espécies, entre elas goiaba, pitanga, araçá, jaracatiá, manga, jaca, bacupari, jambo, nêspera e amora. Em pouco mais de duas horas, aproximadamente 300 mudas foram entregues aos moradores.
A ação teve como propósito incentivar o cultivo de árvores frutíferas em residências, chácaras e propriedades rurais, promovendo não apenas a produção de alimentos, mas também a ampliação da cobertura vegetal e a melhoria das condições ambientais da cidade.
De acordo com a Administração Municipal, o interesse demonstrado pela população evidencia a conscientização crescente sobre a importância da preservação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis. O plantio de árvores contribui para a qualidade de vida, favorece o equilíbrio ambiental e gera benefícios que se estendem às próximas gerações.
Além de celebrar o aniversário do município, a atividade reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com o desenvolvimento sustentável, fortalecendo políticas públicas voltadas à agricultura, ao meio ambiente e à valorização dos recursos naturais.
A expressiva procura pelas mudas confirma o sucesso da iniciativa e incentiva a realização de novas ações que promovam a participação da comunidade na construção de uma cidade cada vez mais verde e sustentável.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
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