Ação de distribuição de mudas frutíferas atrai moradores e reforça compromisso ambiental em Adamantina

Integrando a programação dos 77 anos do município, a iniciativa disponibilizou à comunidade diversas espécies, entre elas goiaba, pitanga, araçá, jaracatiá, manga, jaca, bacupari, jambo, nêspera e amora. Em pouco mais de duas horas, aproximadamente 300 mudas foram entregues aos moradores.

A ação teve como propósito incentivar o cultivo de árvores frutíferas em residências, chácaras e propriedades rurais, promovendo não apenas a produção de alimentos, mas também a ampliação da cobertura vegetal e a melhoria das condições ambientais da cidade.

De acordo com a Administração Municipal, o interesse demonstrado pela população evidencia a conscientização crescente sobre a importância da preservação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis. O plantio de árvores contribui para a qualidade de vida, favorece o equilíbrio ambiental e gera benefícios que se estendem às próximas gerações.