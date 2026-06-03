Alunos de Engenharia Civil da FAI aplicam conhecimentos em obras de duplicação da SP-294

Três estudantes do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Adamantina – FAI estão vivenciando a profissão na prática ao integrarem a equipe de obras de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). Os discentes atuam junto à construtora Alves Ribeiro, responsável pela execução de um dos maiores programas de investimentos rodoviários em andamento no interior do estado de São Paulo.

Para os futuros engenheiros, o trabalho no canteiro de obras de grande porte tem sido a oportunidade ideal para consolidar os ensinamentos adquiridos em sala de aula. Djaime José da Silva, aluno do 9º termo, destaca a base técnica fornecida pela instituição. “A FAI agregou muito no meu currículo. Muitas das matérias que foram passadas em aula eu estou colocando em prática aqui”, afirma o estudante.

A vivência direta com o mercado e com profissionais experientes também é valorizada por Luiz Rafael Rogatto Moreira, matriculado no 7º termo do curso. “O que eu gosto na FAI é que os professores, além de ensinarem o que está nos livros, mostram a realidade e o que está acontecendo no dia a dia”, ressalta. Já Caio Seiji Fukushima, do 9º termo, reforça a sinergia entre o conteúdo acadêmico e as demandas da profissão: “Atualmente, no que eu trabalho, tenho a certeza de que aplico diretamente o que estou aprendendo na FAI.”

A proximidade do polo universitário com a execução do projeto rodoviário beneficia não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também fomenta a utilização de mão de obra qualificada da própria região. O engenheiro de produção e de segurança do trabalho, Maurício Martinez, que atua como coordenador de produção da obra da SP-294 pela construtora Alves Ribeiro, enfatiza a relevância deste cenário para os graduandos. “Eu tenho conversado com eles que esta é uma bela oportunidade, com uma obra dessa magnitude no quintal da casa deles. Tenho certeza de que vão ter um grande aprendizado”, pontua o coordenador.

Sobre a duplicação

O trecho em obras pela Alves Ribeiro entre Parapuã e Flórida Paulista integra um plano mais amplo de modernização da SP-294, que prevê a duplicação de 191 quilômetros da rodovia entre Pompeia, na região de Marília, e Panorama, na divisa com Mato Grosso do Sul.

Além da implantação de uma nova pista, o projeto de infraestrutura abrange a construção de contornos rodoviários, a remodelação de acessos urbanos e a implantação de viadutos. Na Nova Alta Paulista, os municípios diretamente beneficiados pelas melhorias são Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina e Flórida Paulista, garantindo mais segurança e fluidez para o tráfego logístico e de passageiros na região.

Por Gustavo Amaral – Crédito das fotos: Gustavo Amaral/FAI

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