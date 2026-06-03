Corpus Christi é celebrado nas três paróquias de Adamantina nesta quinta-feira

Os católicos de Adamantina celebram nesta quinta-feira, 4 de junho, a solenidade de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica, marcada por missas, procissões e manifestações públicas de fé que recordam a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia.

As três paróquias do município prepararam programações especiais para reunir os fiéis ao longo do dia.

Na Santo Antônio, a programação terá início às 8h30, com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz. Logo após, os participantes seguirão em procissão pelas ruas da cidade, em um momento de oração e testemunho público da fé cristã.

Já a São Francisco de Assis celebrará a Santa Missa de Corpus Christi às 9h, reunindo a comunidade para a solenidade litúrgica.

Na Nossa Senhora de Fátima, a programação acontece às 16h, com Missa seguida de procissão até a Capela Santa Luzia. Como gesto concreto de solidariedade, a comunidade está arrecadando fraldas geriátricas nos tamanhos GG e EXG, além de itens de higiene pessoal, que serão destinados a pessoas em situação de necessidade. A confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi terá início às 6h da manhã, com a participação de voluntários da comunidade.

A expectativa é que centenas de fiéis participem das celebrações em Adamantina, mantendo viva esse momento religioso que atravessa gerações e fortalece os valores da fé, da solidariedade e da comunhão cristã.

Por Redação

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