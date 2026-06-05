Grupo de Apoio à Adoção retorna às atividades em Adamantina

Formado por pessoas que partilham do sentimento de adoção e incentivado pelo Poder Judiciário da Comarca, o Grupo de Apoio à Adoção de Adamantina retomou as atividades no município. E para falar sobre o assunto esteve na TV Folha Regional para participar do programa Entrevista da Semana na manhã de segunda-feira (25) – data inclusive do Dia Nacional da Adoção – o coordenador GAAA, Roberto Honório de Oliveira, o Robertinho da Dengue.

“Tivemos que interromper a atuação devido às regras de distanciamento social estabelecidas na época da pandemia da Covid-19. Agora estamos retomando esse trabalho. E com uma aprovação imensa! Muitas pessoas têm nos procurado para ter orientações relacionadas à adoção”, contou.

Um dos principais objetivos do GAAA, segundo Robertinho, é incentivar pessoas a entrarem no Cadastro Nacional de Adoção.

“É importante deixar claro que o Grupo não faz a seleção de candidatos à adoção. Nós apenas acolhemos, esclarecemos dúvidas, orientamos e encaminhamos para a assistência judiciária”, explicou.

O GAA deve passar a contar com uma sala para receber os candidatos à adoção.

“Nós gostaríamos que as pessoas abrissem a mente também para a adoção tardia, ou seja, de crianças com mais idade, porque pode ser um processo menos demorado, em tese. Já para bebês, normalmente pode levar um pouco mais de tempo por ser mais concorrido”, ressaltou Robertinho.

Além do poder Judiciário, o Grupo conta com a parceria da FAI (Centro Universitário de Adamantina), a Prefeitura do Município, a Secretaria de Assistência Social e a Câmara Municipal.

A entrevista completa está disponível no Portal AdamantinaNET e no Facebook do Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

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