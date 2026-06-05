Prefeitura informa interdição temporária na Ponte do Mario Covas para execução de melhorias

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, informa que o trecho final da Rua Santa Catarina, na região da Ponte do Mario Covas, estará interditado temporariamente até segunda-feira, dia 08.

A interdição é necessária em razão da execução de obras de pavimentação, construção de calçadas e plantio de grama, que fazem parte das melhorias realizadas no local.