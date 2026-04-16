Paciente de Adamantina morre após passar mal durante viagem para tratamento contra o câncer

Um paciente de Adamantina morreu na madrugada desta quinta-feira (16) após passar mal dentro de um micro-ônibus da Prefeitura que transportava pacientes para tratamento oncológico em Jaú.

O caso ocorreu no km 365 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Piratininga. O veículo havia saído de Adamantina por volta da 1h30 com 13 pacientes e tinha como destino o Hospital Amaral Carvalho, com chegada prevista para 5h30.

Durante o trajeto, o homem passou mal. O motorista foi avisado e parou em uma base do SAU para atendimento. Equipes de resgate iniciaram os primeiros socorros e encaminharam o paciente ao pronto-socorro de Bauru.

Durante a remoção, já na ambulância, ele sofreu uma crise convulsiva. O óbito foi confirmado na chegada ao hospital.

Por meio de nota, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o veículo realizava o transporte de pacientes para tratamento ambulatorial oncológico. O grupo saiu da cidade às 1h30, com destino a Jaú.

“Ressalta-se que os pacientes transportados realizam tratamentos ambulatoriais oncológicos, os quais, por sua natureza, não demandam acompanhamento contínuo de equipe médica ou de enfermagem durante o deslocamento. Destaca-se, ainda, que é facultado aos pacientes o direito de viajar com acompanhante, conforme suas condições individuais”, esclareceu.