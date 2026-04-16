Fundo Social fortalece rede assistencial com distribuição de alimentos

O município de Adamantina recebeu um importante reforço nas ações de assistência social com a destinação de alimentos arrecadados por meio de campanha solidária do Sicoob Nosso. Ao todo, cerca de 6 toneladas de mantimentos foram destinadas à cidade, resultado do engajamento de colaboradores, cooperados e da comunidade.

Parte desses alimentos — aproximadamente 3 toneladas — foi distribuída pelo Fundo Social de Solidariedade de Adamantina a sete entidades assistenciais que atuam diretamente no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Foram contempladas as instituições: IAMA, Lar Cristão, Casa do Garoto, APAE, Santa Casa, Lar dos Velhos e Clínica Pai Nosso Lar.

Outras 3 toneladas de alimentos, provenientes da mesma campanha, já haviam sido repassadas no fim do mês de março a outras sete instituições do município, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa e beneficiando um número maior de pessoas.

A entrega oficial dos donativos ao poder público ocorreu no dia 20 de março, em evento realizado na sede do Sicoob Nosso em Adamantina, com a presença do diretor de operações financeiras da cooperativa, André Luiz Prado, e colaboradores.

A campanha teve alcance regional e nacional, envolvendo 18 postos de atendimento da cooperativa, além de unidades em diferentes cidades do estado e do país. Como forma de ampliar o impacto da ação, o Sicoob Nosso também realizou aporte com recursos próprios, totalizando mais 20 toneladas de alimentos destinadas a outras localidades.

No município, o Fundo Social desempenha papel fundamental ao organizar e direcionar as doações, garantindo que os alimentos cheguem de forma eficiente às entidades e, consequentemente, às famílias atendidas. A iniciativa contribui diretamente para a segurança alimentar e nutricional da população, além de fortalecer a rede de proteção social.

A ação evidencia a importância da atuação conjunta entre poder público, instituições e iniciativa privada, promovendo solidariedade e ampliando o alcance de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

COMUNICÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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