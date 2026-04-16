DeMolay usa tribuna da Câmara de Adamantina em celebração aos 25 anos do Capítulo

A Ordem DeMolay de Adamantina, representada pelo Capítulo Adamantina nº 479, utilizou a tribuna da Câmara Municipal durante a sessão da última segunda-feira (13) como parte das comemorações pelos seus 25 anos de fundação.



A participação contou com a presença de integrantes da instituição, além de pais e membros da Maçonaria local. Na ocasião, o atual mestre conselheiro, Renan Tenório, fez uso da palavra para apresentar a história do Capítulo Adamantina, destacando suas origens, trajetória e agradecimentos às pessoas que contribuíram para a construção do grupo ao longo dos anos.



Fundado em 2001, o Capítulo Adamantina conta atualmente com o patrocínio de quatro lojas maçônicas do município: Estrela de Adamantina, Cavaleiros do 3º Milênio, Architectos da Luz e Acácia de Adamantina.



A Ordem DeMolay é uma organização voltada à formação de jovens entre 12 e 21 anos, com base em sete virtudes: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Em Adamantina, a instituição também atende crianças de 7 a 11 anos por meio do Castelo Adamantina nº 292, ampliando o alcance de suas atividades.



As ações locais contam ainda com o suporte do Clube de Mães e Amigos e o apoio administrativo do Conselho Consultivo, fortalecendo o desenvolvimento das iniciativas promovidas pelo grupo.



Ao longo de duas décadas e meia, a Ordem DeMolay consolidou sua atuação no município com a realização de campanhas solidárias, ações sociais e eventos beneficentes. Segundo a organização, o marco dos 25 anos simboliza o empenho de gerações de membros e ex-membros, muitos dos quais hoje atuam como líderes e profissionais na sociedade.

A instituição também destaca o incentivo ao protagonismo juvenil, por meio do desenvolvimento de habilidades como oratória, organização, liderança e trabalho em equipe.

Como parte das comemorações, está programado um evento especial no próximo dia 18 de abril, celebrando oficialmente os 25 anos do Capítulo Adamantina.

Vale destacar, que em 2017, o vereador Eder Ruete regulamentou o “Dia do DeMolay” no município.

(Por: Redação)

