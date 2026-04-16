ADNAP anuncia conquista de 480 mil em investimentos para a Policia Militar, Bombeiros e Policia Civil de Adamantina

A Associação Direita Nova Alta Paulista (ADNAP) segue ampliando sua atuação regional por meio de parcerias estratégicas que vêm garantindo recursos importantes para municípios da Nova Alta Paulista. Recentemente, a entidade recebeu a confirmação de mais uma conquista voltada ao município de Adamantina, desta vez com foco no fortalecimento da segurança pública.

A presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, recebeu ofício da deputada federal Adriana Ventura informando o atendimento de uma solicitação encaminhada pela associação. O pedido resultou na indicação de emenda parlamentar de bancada destinada à melhoria da estrutura das forças de segurança que atuam na cidade.

Os itens e valores contemplados são os seguintes:

POLICIA MILITAR – 2ª CIA DA 25º BPM/I – Adamantina: 6 Nobreaks 1500 VA no valor de R$ 4.194,66, 1 Câmera Termográfica Portátil no valor de R$ 17.999,00, 10 Cadeiras de escritório tipo executiva no valor de R$ 7.519,80, 1 Camioneta/SUV Trailblazer LT 2.8L de grade porte caracterizada no valor de R$ 289.017,00. Totalizando todos esses itens para a Policia Militar o valor de R$ 318.017,00

BOMBEIRO MILITAR – 2º PELOTÃO DO 14º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS ADAMANTINA: 3 Câmeras Termográficas Portáteis no valor R$ 53.997,00, 6 Mascaras full face no valor de R$ 63.078,30, 6 Conjuntos de reguladores compostos por 1º e 2º estágios yoke no valor de R$ 12.474,36, Manometros submersíveis/Console duplo no valor de R$ 6.862,86, 6 Cilindros de ar comprimido S 80 no valor de R$ 9.966,36. Totalizando o valor para o Bombeiros de Adamantina o valor de R$ 146.378,88

POLICIA CIVIL – DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ADAMANTINA: 1 Câmera Termográfica Portatil no valor de R$ 17.999,00.

Dessa forma o valor total para a Policia Militar, Bombeiros e Policia Civil de Adamantina o valor viabilizado pela deputada federal Adriana Ventura totaliza o valor de R$ 483.108,34.

Vilma Guelsi destacou a importância da parceria com a deputada Adriana Ventura, ressaltando que esta não é a primeira conquista viabilizada por meio da articulação conjunta. Segundo ela, outras demandas já foram atendidas, especialmente na área da saúde, e agora a segurança pública também passa a ser beneficiada.

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