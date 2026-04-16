Alunos da FAI participam do V Encontro de Biomedicina em Lins

Alunos do curso de Biomedicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI) participaram, nos dias 10 e 11 de abril, do V Encontro de Biomedicina da Região de Lins (SP). Realizado nas dependências do UniSALESIANO, o evento reuniu acadêmicos e profissionais com o objetivo de debater as tendências mais recentes do setor e promover a atualização científica por meio de palestras e minicursos de alto nível.

Consolidado como o maior evento da modalidade no Oeste Paulista, o encontro figura entre os principais calendários regionais da jurisdição do Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (CRBM1). A edição deste ano destacou-se pela abordagem de temas emergentes e inéditos, como Perfusão Extracorpórea, Pesquisa Científica e Análises Clínicas Veterinárias, áreas que têm apresentado crescimento expressivo no mercado de trabalho.

A coordenadora do curso de Biomedicina da FAI, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli, ressaltou a importância da imersão dos alunos em ambientes que transcendem a sala de aula. “A participação em eventos deste porte é fundamental para que nossos alunos fortaleçam sua identidade profissional e estabeleçam networking com profissionais renomados. É uma oportunidade de conectá-los diretamente com o que há de mais atual na ciência e no mercado de trabalho”, afirmou a coordenadora.

Além da carga técnica, a atividade proporcionou o fortalecimento dos vínculos entre os estudantes e os órgãos que representam a classe, contribuindo para uma formação acadêmica alinhada às exigências éticas e práticas da profissão.

Por Jéssica Nakadaira / Crédito da foto: Arquivo Pessoal