PAT de Adamantina está com vaga aberta e exclusiva para PCD

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Adamantina está com uma oportunidade de emprego para atuar como borracheiro. Contudo, a vaga é exclusiva para pessoa com deficiência (PCD). O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Adamantina está com uma oportunidade de emprego para atuar como borracheiro. Contudo, a vaga é exclusiva para pessoa com deficiência (PCD).

O interessado deve ter 18 anos ou mais, possuir laudo médico, ter o ensino fundamental completo e, ainda, experiência na função. A atuação será na cidade de Lucélia.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] ou entregar diretamente no Posto de Atendimento ao Trabalhador que funciona no prédio do Poupatempo de segunda a sexta das 9h até às 16h e está situado na Avenida da Saudade – nº 1072 – Vila Endo.

Natacha Dominato / Prefeitura de Adamantina

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